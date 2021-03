Potsdam

79 Prozent der Novemberhilfen in Brandenburg ausgezahlt

01.03.2021, 16:04 Uhr | dpa

In Brandenburg sind knapp 79 Prozent der Novemberhilfen durch die Investitionsbank des Landes (ILB) ausgezahlt worden. Das seien etwa 78,9 Millionen Euro, teilte die ILB am Montag mit. Etwa 8800 Anträge seien erledigt - 88 Prozent des Eingangs. Bei der Dezemberhilfe seien 80 Prozent aller Anträge bearbeitet und 74,3 Millionen Euro ausgezahlt worden. Bei den November- und Dezemberhilfen steuert die Bundesregierung Unternehmen etwa aus der Gastronomie in der Corona-Krise bis zu 75 Prozent des jeweiligen Vorjahresumsatzes bei.

Insgesamt rund 225 Millionen Euro wurden bei den Überbrückungshilfen 1 bis 3 sowie der Dezember- und Novemberhilfen in Brandenburg ausgezahlt. Verzögerungen gebe es bei Rückfragen der Banken bei den Steuerberatern, so die ILB-Sprecherin. Bei Problemen stehe bei der Investitionsbank eine Hotline unter 0331 660 2211 bereit.

Seit Mitte Februar können Unternehmen auch Anträge für das dritte Überbrückungshilfsprogramm des Bundes stellen. In Brandenburg gingen nach den Angaben bislang knapp 3000 Anträge ein. Bei der Neustarthilfe für Soloselbstständige liegen etwa 2000 Anträge vor.