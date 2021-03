Buxtehude

Torfrau der Handball-Luchse fällt den Rest der Saison aus

01.03.2021, 20:29 Uhr | dpa

Hamburg (dpa) – Hiobsbotschaft für den abstiegsbedrohten Bundesligisten Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten: Torfrau Mareike Vogel hat im Spiel gegen die HSG Blomberg-Lippe (28:28) einen Kreuzbandriss erlitten und fällt den Rest der Saison aus. Das teilte der Verein am Montagabend mit. In einigen Tagen soll die Torhüterin operiert werden.

Beängstigend sei, "dass wir jeden Erfolg mit einer verletzten Spielerin bezahlen müssen. So wird unsere Personaldecke immer dünner und ein erfolgreicher Abstiegskampf immer schwerer", sagte Geschäftsführer Sven Dubau. Dabei war für den Aufsteiger, bei dem Kim Berndt mit zwölf Treffern herausragte, sogar ein Sieg in Reichweite. Gut 90 Sekunden vor dem Ende führten die Handball-Luchse 28:25, denen dann aber einige technische Fehler unterliefen. So kam Blomberg noch zu drei Treffern.

Auch der Buxtehuder SV beklagt einen weiteren Ausfall. Paulina Golla wurde bei der HSG Bensheim/Auerbach (31:31) am Kopf getroffen.