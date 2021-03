Schwerin

Mann soll seine Nichten 30 Mal missbraucht haben

02.03.2021, 02:14 Uhr | dpa

Paragrafen-Symbole sind an Türgriffen am Eingang zum Landgericht angebracht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Am Landgericht Schwerin beginnt heute (9.30 Uhr) der Prozess gegen einen 49-Jährigen, der wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Vergewaltigung angeklagt ist. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim vor, in den Jahren 2008 bis 2019 in 30 Fällen seine beiden Nichten zu sexuellen Handlungen genötigt zu haben, wenn sie ihn über das Wochenende in seiner Wohnung besuchten. Die Kinder waren zu Beginn der mutmaßlichen Straftaten sieben und elf Jahre alt. Bislang hat das Gericht vier Verhandlungstage für den Prozess vorgesehen.