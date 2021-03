Borken

Ein Toter bei Wohnhausbrand: Ein Bewohner vermisst

02.03.2021, 08:52 Uhr | dpa

Bei einem Wohnhausbrand im münsterländischen Borken ist am frühen Dienstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Ein weiterer Bewohner werde noch vermisst und in den Trümmern des Hauses vermutet, teilte die Polizei mit. Eine Frau sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Der Brandschaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich, das Haus ist einsturzgefährdet. Die Brandursache war am Dienstagmorgen noch unklar. Zuvor hatte der WDR berichtet.