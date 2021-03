Ellerau

Zwei Hunde und eine Katze sterben bei Brand

02.03.2021, 11:57 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Ellerau (Kreis Segeberg) sind am Montagabend zwei Hunde und eine Katze gestorben. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen, wurden aber mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Zur Brandursache und der Schadenshöhe machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben.

Die Bewohner des Hauses hatten den Angaben zufolge gegen 22.30 Uhr im Bett gelegen und ungewöhnliche Geräusche gehört. Beim Verlassen des Schlafzimmers nahmen sie im ersten Obergeschoss bereits Rauch wahr. Als Ersthelfer versuchten, über die Terrasse ins Haus zu gelangen, loderten im Wohnzimmer des Erdgeschosses bereits deutlich Flammen. Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz.