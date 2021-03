Fürth

Immer mehr Unternehmen werden als Nebenerwerb angemeldet

02.03.2021, 11:59 Uhr | dpa

Der Anteil der Unternehmensneugründungen im Nebenerwerb ist in Bayern im Januar 2021 deutlich angestiegen. 11 662 Gewerbeanmeldungen, davon 9 149 Neugründungen, hätten die bayerischen Gewerbeämter im ersten Monat des Jahres registriert, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mit. Gut zwei Drittel davon (65,9 Prozent) seien als Nebenerwerb angemeldet worden. Im Januar 2020 hatte der Anteil der nebenerwerblichen Gewerbe an den Neugründungen nur 56,4 Prozent betragen.

Besonders deutlich seien die Steigerungen im Einzelhandel sowie bei Post-, Kurier- und Expressdiensten, teilte das Landesamt mit. Hier seien im Januar 2021 sogar 78,6 Prozent der Neugründungen als Nebenerwerb angemeldet worden. Im Vorjahresmonat, der noch nicht von der Corona-Krise betroffen war, habe der Anteil der nebenerwerblichen Gründungen nur bei 65,2 Prozent gelegen.