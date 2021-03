Mühldorf am Inn

Mann wird von Betrügern um Hunderttausende Euro gebracht

02.03.2021, 13:19 Uhr | dpa

Ein Geschäftsmann aus Oberbayern ist von international agierenden Betrügern um mehr als eine halbe Million Euro gebracht worden. Die Täter hätten dem Mann aus dem Landkreis Mühldorf am Inn ein Darlehen in Millionenhöhe versprochen haben, für das er jedoch eine zehnprozentige Kaution in Form von Bitcoins nachweisen sollte, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Mit einem der mutmaßlichen Betrüger traf sich der bayerische Unternehmer den Angaben zufolge in Belgiens Hauptstadt Brüssel. Bei einem weiteren Treffen mit einem anderen Mann in der Nähe der italienischen Stadt Genua wurde dem Unternehmer nach dessen Angaben schließlich ein USB-Stick mit dem Bitcoin-Guthaben gestohlen. Seitdem fehle von den mutmaßlichen Tätern jede Spur. Die Polizei fahndet nun in mehreren Ländern nach insgesamt vier Verdächtigen.