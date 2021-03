Schwerin

Landeselternrat fordert Abkehr von Corona-Inzidenzwert 50

02.03.2021, 13:30 Uhr | dpa

Der Landeselternrat hat bei Schulöffnungen eine Abkehr vom bislang geltenden Corona-Inzidenzwert 50 gefordert. "Wir brauchen Konzepte, die bei der Entscheidung über die Öffnung oder Schließung mehrere Faktoren berücksichtigen - etwa die Auslastung der Krankenhauskapazitäten und welche Art von Infektionsausbruch es in einer Region gibt, ob es einen Schwerpunkt gibt oder ob es diffus ist", sagte der Vorsitzende des Landeselternrates, Kay Czerwinski, am Dienstag in Schwerin.

Nach den bisherigen Regelungen des Bildungsministeriums können Schulen bis Klasse sechs nur mit Präsenzpflicht öffnen, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen in einer Region unter 50 liegt. Dies ist derzeit nur in der Stadt Rostock und im Landkreis Vorpommern-Rügen der Fall.

Vom kommenden Montag an soll für die älteren Schüler ab Klasse sieben Wechselunterricht beginnen - ebenfalls nur, wenn die Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt zuvor zehn Tage in Folge unter 50 liegt. Damit kommt diese Öffnung wiederum zunächst nur für die Schüler in Rostock und im Landkreis Vorpommern-Rügen in Betracht.

Am Mittwoch beraten die Regierungschefs der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen. Die Forderungen nach weiteren Öffnungen, auch im Handel, werden immer lauter. Der Corona-Inzidenzwert betrug am Montag in Mecklenburg-Vorpommern 66. In Kliniken wurden 249 Patienten behandelt, davon 42 auf Intensivstationen. Eine Woche zuvor lagen 293 Covid-Patienten in Krankenhäusern, davon 49 auf Intensivstationen.