Potsdam

Handelsbilanz zeigt Gewinner und Verlierer der Corona-Krise

02.03.2021, 13:39 Uhr | dpa

Mehr Lebensmittel, weniger Kleidung und Möbel: Im Corona-Jahr 2020 haben die Menschen anders einkauft, das macht sich auch in der Bilanz des Berliner Handels bemerkbar. Lebensmittelmärkte legten kräftig zu und stellten neue Leute ein. Fachgeschäfte und Warenhäuser für Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf dagegen büßten im Schnitt zwei Prozent ihres Umsatzes ein, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Unterm Strich übertraf der Branchenumsatz den Vorjahreswert um 2,1 Prozent, bereinigt um Preissteigerungen lag das Plus noch bei 0,9 Prozent.

Auch in Elektronikmärkten kauften die Berliner seltener ein. Allerdings wurden nach Branchenangaben bundesweit mehr Laptops, Fernseher und Küchengeräte gekauft - jedoch online. Weil Geschäfte zeitweise schlossen und Kunden zu Hause blieben, konnten Berliner Online-Händler ihren Umsatz um mehr als 18 Prozent steigern. Mehr als jeden fünften Euro nahm der Berliner Einzelhandel im Internet ein. Trotz des hohen Online-Anteils blieb das Wachstum des Hauptstadt-Einzelhandels insgesamt unter dem Bundesdurchschnitt, der ein etwas höheres Plus zeigte.