Potsdam

Steinbach: Nachwuchskräfte werden gesucht

02.03.2021, 15:15 Uhr | dpa

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat an junge Leute appelliert, eine Ausbildung in Angriff zu nehmen. In Brandenburg gebe es nach wie vor hervorragende berufliche Perspektiven, betonte er am Dienstag. Trotz der Corona-Pandemie werde verlässlich und in guter Qualität ausgebildet. Die Zahl der Ausbildungsplatzangebote sei im Vergleich zum Vorjahresmonat stabil geblieben. "Wir brauchen weiterhin gut ausgebildete Fachkräfte – und es besteht kein Anlass, nach erfolgreichem Schulabschluss den Einstieg in die Ausbildung aufzuschieben", sagte der Minister.