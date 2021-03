Klein Bünzow

Vorpommern-Greifswald: Weiterer Geflügelpest-Ausbruch

02.03.2021, 17:08 Uhr | dpa

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist es erneut zu einem Geflügelpest-Ausbruch gekommen. Betroffen sei eine Geflügelhaltung in Klein Bünzow, wie der Landkreis am Dienstag mitteilte. Die Einschleppung sei vermutlich nach dem 22. Februar geschehen. Im umliegenden Gebiet wurde ein Sperrbezirk sowie ein Beobachtungsgebiet eingerichtet. Halter müssen hier ihr Geflügel in Ställen oder geschützt unterbringen. Außerdem gelten weitere Hygienemaßnahmen.