Neuwied

Mann soll mit Softair-Waffe auf Passanten geschossen haben

02.03.2021, 19:47 Uhr | dpa

Ein junger Mann soll in Neuwied mit einer Softair-Waffe auf Passanten geschossen haben. Die Polizei wurde am Dienstagnachmittag von einer Zeugin alarmiert und konnte vor Ort den mutmaßlichen Täter festnehmen, wie die Beamten mitteilten. In der Hand habe er eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole gehabt. Die Zeugin hatte eine ganze Gruppe von Personen gemeldet, die mit einer Waffe hantiere, von der sie denke, es handele sich um Spielzeug. Mindestens ein junger Mann habe damit geschossen. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.