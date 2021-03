Sarnow

19-Jährige stürzt mit Moped: Schwer verletzt

02.03.2021, 22:13 Uhr | dpa

Eine 19-Jährige ist auf der Bundesstraße 197 im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit ihrem Moped gestürzt und schwer verletzt worden. Die Fahrerin habe am Dienstag zwischen Sarnow und Stretense aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihre Maschine verloren, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Ihre 15 Jahre alte Mitfahrerin sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Sie habe einen Schock erlitten. Beide kamen in ein Krankenhaus.