Wernigerode

Haseloff will Lockdown-Lockerungen durchsetzen

03.03.2021, 01:38 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff will bei den Beratungen mit seinen Amtskollegen von Bund und Ländern über weitere Lockerungen des Corona-Lockdowns trotz hoher Infektionszahlen verhandeln. Der CDU-Politiker geht mit zahlreichen Vorschlägen in die Bund-Länder-Beratungen am Mittwochnachmittag (14.00 Uhr). Sein Ziel ist es, weitere Öffnungen auch für den Inzidenz-Bereich von 50 bis 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern und Woche durchzusetzen, wie Haseloff im Vorfeld ankündigte.

So könnten die Kontaktregeln gelockert werden. Denkbar wäre auch, dass Einzelhändler mit Kunden Termine für das Einkaufen in kleinen Gruppen im Laden vereinbaren und Museen wieder öffnen. Bisher gilt die Verabredung, dass erst bei weniger als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche weitere Lockerungen des Lockdowns möglich sind. Sachsen-Anhalt liegt mit einem Landesschnitt von zuletzt mehr als 94 weit über dieser Schwelle und gehört zu den am stärksten betroffenen Bundesländern.

Bereits am Mittwochvormittag wollen Gastronomen in mehreren sachsen-anhaltischen Städten mit der Aktion "Außengastronomie mit Abstand öffnen" auf ihre Forderungen aufmerksam machen. Hauptorganisator Michael Wiecker aus Wernigerode will auf dem Markt seiner Heimat 100 Stühle und Tische aufstellen. Ähnliche Aktionen seien in Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau geplant, sagte Wiecker. Ziel sei es, dass Cafés und Restaurants ab April ihre Außenbereiche für Gäste öffnen dürfen. Mit ausreichend Abstand sei das Ansteckungsrisiko im Freien nahezu ausgeschlossen. Die Gastronomen bräuchten jedoch eine Perspektive. "Vielen kleinen Betrieben steht das Wasser bis zum Hals", sagte er.