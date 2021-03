Magdeburg

20-Jähriger fährt gegen Baum und verletzt sich schwer

03.03.2021, 05:59 Uhr | dpa

In Magdeburg ist ein 20-Jähriger mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, kam der Mann am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache von einer Straße im Magdeburger Norden nach rechts ab und kollidierte mit dem Baum. Er habe sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien können und wurde danach von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.