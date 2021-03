Hörselberg-Hainich

Scheune mit Öltank fängt Feuer: Über 100 000 Euro Schaden

03.03.2021, 06:15 Uhr | dpa

In Wolfsbehringen (Wartburgkreis) hat ein Scheunenbrand einen Schaden von mehr als 100 000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, stand eine Heizung sowie ein Öltank mit mehreren Tausend Litern Heizöl in der Scheune, die aus bislang ungeklärten Gründen am Dienstagnachmittag Feuer fing. Durch den Brand seien auch umliegende Häuser beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.