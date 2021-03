Stendal

Kinder werfen in Stendal mit Steinen auf fahrende Züge

03.03.2021, 14:09 Uhr | dpa

In Stendal haben drei Kinder Steine auf mehrere fahrende Züge geworfen. Das Trio im Alter von fünf, sechs und sieben Jahren hätte am Dienstagmittag vor Ort gegenüber der Bundespolizei zugegeben, an den Bahngleisen gespielt und die Züge beschmissen zu haben, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Nach einem aufklärenden Gespräch seien die Kinder zu ihren Eltern gebracht worden. Verletzt wurde niemand, auch Sachschäden seine keine entstanden.

Immer wieder kommt es vor, dass Kinder unerlaubt in der Nähe von Bahngleisen spielen. Die Bundespolizei weist deshalb darauf hin, dass das durch lautlos herannahende oder die Sogwirkung vorbeifahrender Züge lebensgefährlich sein kann.