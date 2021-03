Saalfeld/Saale

Telefonbetrüger in Thüringen nutzen Corona-Krise aus

03.03.2021, 15:21 Uhr | dpa

In Thüringen haben Trickbetrüger am Telefon die Corona-Krise ausgenutzt, um an Geld zu kommen. Die Unbekannten hätten in den Landkreisen Sonneberg, Saale-Orla sowie Saalfeld-Rudolstadt mehrere Menschen angerufen und unter anderem behauptet, dass angebliche Verwandte Geld für Corona-Medikamente benötigen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine weitere Masche sei es zu behaupten, den Angerufenen stehe eine "Corona-Abfindung" zu, für die jedoch eine An- oder Zuzahlung in Höhe von mehreren Hundert oder Tausend Euro benötigt werde. Laut Polizei blieben die Betrüger aber ohne Erfolg. Die Polizei warnt davor, persönliche Daten oder gar Geld herauszugeben. Stattdessen sollte die nächste Dienststelle informiert werden.