Osnabrück

Offiziell: Osnabrück-Heimspiel gegen Jahn Regensburg verlegt

03.03.2021, 17:08 Uhr | dpa

Das für Sonntag geplante Zweitliga-Heimspiel des VfL Osnabrück gegen Jahn Regensburg ist nun auch offiziell von der Deutschen Fußball Liga verlegt worden. Grund dafür ist, dass sich die gesamte Mannschaft der Regensburger nach mehreren positiven Coronatests auf Anordnung des Gesundheitsamtes in einer 14-tägigen Quarantäne befindet. Nach dem Pokalspiel gegen Werder Bremen und der Partie in Osnabrück wurde deshalb auch das Heimspiel des SSV Jahn gegen die SpVgg Greuther Fürth verschoben, teilte die DFL am Mittwoch mit. Neue Termine stehen jeweils noch nicht fest. Das erste Pflichtspiel unter ihrem neuen Trainer Markus Feldhoff werden die Osnabrücker deshalb erst am 14. März beim 1. FC Nürnberg bestreiten.