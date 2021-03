Ahrensbök

Schulbus stößt mit Auto zusammen: Ehepaar verletzt

03.03.2021, 19:39 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Auto in Ahrensbök (Kreis Ostholstein) sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Die Fahrzeuge waren aus noch unbekannter Ursache kollidiert, wie ein Polizeisprecher berichtete. Ein älteres Ehepaar sei in dem Auto eingeklemmt und verletzt worden. Es sei in eine Klinik gebracht worden. In dem Schulbus saßen laut Polizei vier Kinder. Sie seien unverletzt geblieben. Ein Kind sei aber vorsorglich in ein Krankenhaus gekommen. Auch ein Rettungshubschrauber war am Unfallort im Ortsteil Dakendorf im Einsatz. Die Straße musste den Angaben zufolge für längere Zeit gesperrt werden.