Schotten

Kind fährt mit Rad aus Hofeinfahrt: Von Auto erfasst

03.03.2021, 21:23 Uhr | dpa

Ein Achtjähriger ist in Schotten (Vogelsbergkreis) mit seinem Fahrrad aus einer Hofeinfahrt auf eine Straße gefahren und von einem Auto erfasst worden. Er wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Junge am Mittwoch auf die Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Das Auto einer 44-Jährigen traf den Jungen, der stürzte. Laut Zeugen war die Frau nur mit geringer Geschwindigkeit unterwegs. Der Junge haben einen Helm getragen. Er sei zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.