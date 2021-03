Halle (Saale)

Mithäftling misshandelt: Drei Männer vor Gericht

04.03.2021, 02:03 Uhr | dpa

Drei Männer sollen vor zwei Jahren in der Jugendanstalt in Raßnitz (Saalekreis) einen Mithäftling misshandelt haben. Am Donnerstag (9.00 Uhr) beginnt am Landgericht Halle der Prozess gegen sie. Ursprünglich war das Verfahren gegen vier Beteiligte vorgesehen. Der Prozess gegen einen weiteren Angeklagten wurde nun vom Gericht abgetrennt und soll später verhandelt werden, da man den Mann bisher nicht vorladen konnte.

Die Staatsanwaltschaft wirft den zwischen 1998 und 2002 geborenen Angeklagten Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung vor. Sie sollen in der Jugendstrafanstalt vor zwei Jahren einen Mithäftling körperlich misshandelt und "gemeinschaftlich sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen haben", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Im Falle einer Verurteilung droht den Angeklagten eine Jugendstrafe von bis zu zehn Jahren.