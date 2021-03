Schwerin

AWO-Untreue-Prozess: Wichtige Zeugin wird gehört

04.03.2021, 02:31 Uhr | dpa

Am Landgericht Schwerin wird am heutigen Donnerstag der Untreue-Prozess gegen zwei ehemalige Führungskräfte des Kreisverbandes Müritz der Arbeiterwohlfahrt (AWO) fortgesetzt. Als Zeugin soll die frühere Finanzbuchhalterin gehört werden, die 2016 mit ihrer Anzeige die Ermittlungen in Gang gesetzt hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft einem ehemaligen Geschäftsführer und einem ehemaligen Vorsitzenden des AWO-Kreisverbandes besonders schwere Untreue vor.

Laut Anklage sollen sich beide gegenseitig überhöhte Einkommen zulasten der AWO verschafft haben. Die Angeklagten widersprachen zu Beginn des Prozesses den Vorwürfen.

Die frühere Finanzbuchhalterin hatte vor einem Jahr vor einem Untersuchungsausschuss des Schweriner Landtags von einem Wegschauen der verantwortlichen Gremien gesprochen. Die Unregelmäßigkeiten seien aus den Geschäftsberichten ersichtlich gewesen.