Glött

In Gegenverkehr geraten: Motorradfahrer in Lebensgefahr

04.03.2021, 05:24 Uhr | dpa

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist im Landkreis Dillingen an der Donau bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Er sei am Mittwoch beim Überholen mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall im Gemeindegebiet Glött leicht verletzt.