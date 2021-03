Haseldorf

Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Pkw

04.03.2021, 11:31 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen ist ein 55 Jahre alter Autofahrer bei Haseldorf (Kreis Pinneberg) am Donnerstagmorgen ums Leben gekommen. Eine 31 Jahre alte Autofahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte das Auto der Frau in einer langgezogenen Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache frontal mit dem entgegenkommenden Wagen des 55-Jährigen. Der Mann wurde von der Feuerwehr aus seinem Wagen geborgen, starb aber noch an der Unfallstelle. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht.