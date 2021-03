Sparkassen: Marketing "Leuchtturm der Tourismuswirtschaft"

04.03.2021, 13:04 Uhr | dpa

Das Sparkassenlogo ist auf einer Fahne und an einem Gebäude der Sparkasse angebracht. Foto: Bernd Weissbrod/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Usedom ist für sein Tourismusmarketing als "Leuchtturm der Tourismuswirtschaft" des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) gewürdigt worden. Ausgezeichnet wurde laut einer Mitteilung vom Donnerstag ein Filmwettbewerb der Marketing-Organisation, in dessen Rahmen Filmteams dazu aufgerufen waren, in 100 Stunden einen 100-Sekunden-Film über Usedom zu drehen. Usedom wisse, dass Bilder überzeugen, heißt es zur Begründung vom OSV. Der Wettbewerb sei bislang einzigartig in Deutschland.

Die Usedom Tourismus GmbH ist zusammen mit der Filmemacher Deutschland ww GmbH Landessieger für Mecklenburg-Vorpommern. Der OSV hat den Preis im Vorfeld der Internationalen Tourismusbörse verliehen, die in diesem Jahr coronabedingt digital stattfindet. Auch in den anderen ostdeutschen Bundesländern wurden Projekte gewürdigt.

Die Corona-Krise habe die gute Entwicklung des Tourismus in Ostdeutschland der vergangenen Jahre ausgebremst und die Betriebe und Freizeiteinrichtungen zum Teil schwer beeinträchtigt, teilte der OSV mit. Gleichzeitig habe die Pandemie etwa die Digitalisierung beschleunigt. Laut OSV verzeichnete Mecklenburg-Vorpommern 2020 18,6 Prozent weniger Übernachtungen als 2019.