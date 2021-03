Großpösna

Polizei zieht Transporter mit über 100 Schweinen aus Verkehr

04.03.2021, 14:15 Uhr | dpa

Polizisten haben auf der Autobahn 38 bei Großpösna (Landkreis Leipzig) einen mit über 100 lebenden Schweinen beladenen Tiertransporter aus dem Verkehr gezogen. Wie sich bei einer Kontrolle am Dienstag herausstellte, war der Führerschein des 52 Jahre alte Fahrers des Transporters nicht mehr gültig, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auch hatte er seine vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Zudem stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Schweine in einem schlechten Gesundheitszustand waren, was durch das hinzugezogene Veterinäramt bestätigt wurde. Dem 52-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die Schweine wurden von einem anderen Fahrer abgeholt.