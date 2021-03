Halle (Saale)

Beifahrerin stirbt einen Tag nach Unfall

04.03.2021, 14:22 Uhr | dpa

Nach einem Verkehrsunfall in Halle ist eine 54 Jahre Beifahrerin in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Der Wagen, den eine 29-Jährige steuerte, kam am Dienstagnachmittag aus bisher nicht geklärter Ursache von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum, wie die Polizei am Donnerstag in Halle mitteilte. Während die Fahrerin leicht verletzt wurde, wurde die 54-jährige im Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Dort starb die Frau am Mittwoch.