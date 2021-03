Zahl der Privatinsolvenzen in Thüringen gesunken

04.03.2021, 15:10 Uhr | dpa

In Thüringen hat es im Corona-Jahr 2020 weniger Privatinsolvenzen gegeben als im Jahr zuvor. Aus Daten der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel geht hervor, dass die Zahl der Privatinsolvenzen um 40,3 Prozent auf 1151 sank. Im Vorjahr waren es noch 1927.

Deutschlandweit verzeichnete die Auskunftei mit einem Minus von 35,1 Prozent auf 56 324 Fälle den niedrigsten Stand sei 2004. "Die rückläufigen Privatinsolvenzen sind nicht als Zeichen der Entspannung zu interpretieren, sondern als der Anfang einer Insolvenzwelle", sagte Crifbürgel-Geschäftsführer Frank Schlein am Donnerstag. Seiner Einschätzung nach hätte es in Deutschland ohne Corona-Pandemie in 2020 bis zu 25 000 mehr Privatinsolvenzverfahren gegeben. Jedoch hätten Kurzarbeit, Ersparnisse und eingeschränkter Konsum die finanzielle Schieflage der Menschen abgemildert.