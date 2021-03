Borna

Marihuanapflanzen bei Löscharbeiten in Borna entdeckt

04.03.2021, 18:49 Uhr | dpa

Nach dem Löschen eines Kellerbrandes in Borna (Landkreis Leipzig) hat die Feuerwehr mehrere Marihuanapflanzen entdeckt. Kurz danach sei am Mittwoch ein 21-Jähriger festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann stehe im Verdacht, sowohl mit dem Feuer im Keller des ehemaligen Industriebaus als auch mit den Pflanzen in Verbindung zu stehen. Zudem habe er verschiedene Verletzungen gehabt und sei in ein Krankenhaus gekommen. Am Donnerstag hätten die Kellerräume aufgrund der nach wie vor hohen Rauchkonzentration noch nicht abschließend durchsucht werden können.