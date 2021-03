Rom

Wohnungsdurchsuchung: Drogen, Waffen und Munition gesichert

04.03.2021, 19:08 Uhr | dpa

Die Polizei hat in der Wohnung eines 44-Jährigen in Paarsch (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Drogen, Waffen und Munition sichergestellt. Die Ermittler entdeckten rund 100 Gramm Rauschgift, höchstwahrscheinlich Amphetamine, mehr als 500 Projektile und zwei Gewehre, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten beschlagnahmten den Fund und erstatteten gegen den Mieter Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.