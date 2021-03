Potsdam

Brandenburger Kabinett entscheidet über Corona-Lockerungen

05.03.2021, 00:34 Uhr | dpa

Nach dem Bund-Länder-Gipfel will das Brandenburger Kabinett am heutigen Tag über die neuen Corona-Regeln mit möglichen Öffnungsschritten je nach Infektionslage entscheiden. Dabei deutet sich eine landesweite Regelung von Lockerungen an. Bund und Länder hatten am Mittwoch grundsätzlich beschlossen, den Lockdown bis zum 28. März zu verlängern. Wenn die Zahl neuer Infektionen zwischen 50 und 100 pro 100 000 Einwohner in einer Woche liegt, soll demnach ab Montag (8. März) der Einkauf im Einzelhandel und der Besuch von Museen mit Termin erlaubt werden, bei unter 50 gilt nur eine Begrenzung der Kundenzahl.

Die Schülerinnen und Schüler weiterführenden Schulen sollen ab 15. März in den Wechselunterricht gehen können. Das hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag im Landtag angekündigt. Bisher gilt das nur in Grundschulen und für Abschlussklassen. Auch Kontaktbeschränkungen sollen ab kommendem Montag gelockert werden, indem sich zwei Haushalte mit bis zu fünf Menschen treffen können. Bisher war es ein Haushalt mit einer weiteren Person. Kosmetikstudios sollen für Kunden mit negativem Corona-Test öffnen können.