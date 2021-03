Günzburg

Brand in Schlafzimmer: Feuerwehr rettet bewusstlose Frau

05.03.2021, 05:16 Uhr | dpa

Feuerwehrleute haben bei einem Brand in Günzburg eine 79 Jahre alte bewusstlose Frau aus dem Schlafzimmer ihres Hauses gerettet. Die Frau erlitt schwere Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteile. Ein Notarzt kümmerte sich nach dem Brand am Donnerstagnachmittag vor Ort um sie, ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik. Die Brandursache war unklar. Der Sachschaden ist gering, laut einem Polizeisprecher handelte es sich um einen Zimmerbrand.