Eltville am Rhein

Von Autofahrer übersehen: Radler schwer verletzt

05.03.2021, 05:32 Uhr | dpa

Ein 41 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Eltville (Rheingau-Taunus-Kreis) schwer verletzt worden. Der 52-jährige Fahrer des Autos hatte ihn am Donnerstagabend in der Dunkelheit an einer Kreuzung übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer war demnach ohne Licht unterwegs gewesen. Er stürzte, verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus.