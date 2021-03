Karlshuld

Von tonnenweise Getreide verschüttet: Mann stirbt in Klinik

05.03.2021, 09:55 Uhr | dpa

Nachdem er von mehreren Tonnen Getreide verschüttet wurde, ist ein Landwirt in Oberbayern seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen. Der 64-Jährige starb nach Angaben der Polizei vom Freitagmorgen am Vorabend in einem Krankenhaus.

Der Landwirt war am Donnerstagvormittag in Karlshuld (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) bei dem Versuch, zusammen mit dem Hofbesitzer Getreide aus einem Speicher für den Transport aufzuladen, schwer verletzt worden. Bei der Arbeit brach eine Seitenwand des Getreidespeichers und der 64-Jährige wurde unter mehreren Tonnen Getreide begraben und dabei lebensgefährlich verletzt.