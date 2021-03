Wolpertswende

Schmorbrand in Triebfahrzeug: Reisende retten sich aus Zug

05.03.2021, 11:55 Uhr | dpa

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration (Quelle: dpa)

Etwa zehn Reisende haben sich im Landkreis Ravensburg aus einem brennenden Zug retten müssen. Aus noch unbekannter Ursache war am Donnerstagvormittag im Triebfahrzeug ein Schmorbrand entstanden, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Fahrer bemerkte in Wolpertswende starken Rauch und brachte den Zug umgehend zum Stehen. Alle Insassen konnten daraufhin unverletzt den Zug verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Zug stark beschädigt wurde und abgeschleppt werden musste. Der Schaden war zunächst nicht bekannt, könnte laut einer Sprecherin jedoch in den sechsstelligen Bereich gehen. Die Bahnstrecke zwischen Ravensburg und Aulendorf war für mehrere Stunden gesperrt.