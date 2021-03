Olpe

Streit wegen Drängelns: Mann absichtlich angefahren

06.03.2021, 18:07 Uhr | dpa

Zwei Autofahrer sind in Olpe so heftig in Streit geraten, dass einer den anderen absichtlich anfahren wollte. Vorher waren die Gemüter am Samstag hochgekocht, weil ein Fahrer den anderen auf einer Straße bedrängt und zu nah aufgefahren war. Nach Polizeiangaben hielten beide dann an und beleidigten einander. Schließlich schlug der Vordermann den Drängler, worauf dieser sich ins Auto setzte und den Kontrahenten absichtlich anfuhr und leicht verletzte. Dann flüchtete er in Richtung Autobahn 45. Polizisten konnten den Mann dort auf einem Parkplatz stellen. Er musste seinen Führerschein abgeben. Beide Autofahrer bekamen Anzeigen, hieß es.