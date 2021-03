Werdau

Fußgänger von Auto erfasst: Verursacher flüchtet

07.03.2021, 09:37 Uhr | dpa

Ein 52-jähriger Fußgänger ist in Werdau (Landkreis Zwickau) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief der Mann am Samstagnachmittag bei grüner Ampel über den Überweg an einer Kreuzung und wurde dann von einem Auto angefahren. Ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Der 52-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeidirektion Zwickau bittet nun Zeugen um Mithilfe bei den Ermittlungen.