Harsewinkel

Bei Probefahrt überschlagen: Beifahrerin schwer verletzt

07.03.2021, 11:06 Uhr | dpa

Bei einer Probefahrt mit einem Sportwagen im Kreis Gütersloh hat ein 53-Jähriger die Kontrolle über das Auto verloren und sich überschlagen. Die 52 Jahre alte Ehefrau auf dem Beifahrersitz sei schwer verletzt worden und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer erlitt demnach leichte Verletzungen. Nach Polizeiangaben war der 53-Jährige am Samstagvormittag bei einem Überholmanöver in Harsewinkel in Nordrhein-Westfalen von der Straße abgekommen. Der Sportwagen überschlug sich, touchierte einen Metallzaun und kam in einem Graben zum Stehen. Das total beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 51 000 Euro.