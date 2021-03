Ellwangen (Jagst)

Frau wird bei Wohnhausbrand von Balkon gerettet

07.03.2021, 13:48 Uhr | dpa

Eine 52 Jahre alte Frau ist bei einem Wohnhausbrand in Ellwangen (Ostalbkreis) von ihrem Balkon im ersten Obergeschoss gerettet worden. Aus noch unbekannter Ursache hatte am Samstag eine Fritteuse auf dem Balkon zu brennen begonnen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses retteten sich ins Freie. Drei von ihnen wurden bei dem Brand verletzt, zwei mussten ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Schaden wird auf 100 000 Euro geschätzt.