Heide

Kreis Dithmarschen verschärft Corona-Regeln in Innenstädten

07.03.2021, 15:24 Uhr | dpa

Der Kreis Dithmarschen verschärft seine Corona-Beschränkungen. In den Innenstädten von Heide, Brunsbüttel, Marne und Meldorf müssen Fußgänger in bestimmten Bereichen ab Montag während der Woche tagsüber einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In Büsum besteht die Maskenpflicht zusätzlich an den Sonntagen, wie der Kreis am Sonntag mitteilte. Die Allgemeinverfügung gilt bis einschließlich Sonntag, 28. März 2021. Eine Verlängerung sei möglich, hieß es.