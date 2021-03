Recklinghausen

56-Jähriger erstochen: Tatverdächtige wieder frei

07.03.2021, 17:20 Uhr | dpa

Ein 56-Jähriger ist in Recklinghausen erstochen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am Freitagabend mit einer Stichverletzung in einer Wohnung gefunden worden. Zwei zunächst Tatverdächtige im Alter von 28 und 55 Jahren seien am Sonntag aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden, hieß es. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.