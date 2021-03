Schwerin

Neue Corona-Regelungen treten in Kraft

08.03.2021, 01:46 Uhr | dpa

Am heutigen Montag treten in Mecklenburg-Vorpommern die neuen Corona-Regelungen in Kraft, die etwa Lockerungen im Handel und im privaten Bereich vorsehen. Dann sollen sich wieder maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen dürfen, Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Der Einzelhandel darf nach monatelangen Schließungen wieder öffnen. Allerdings wird dies unterschiedlich umgesetzt im Bundesland. In Rostock und im Landkreis Vorpommern-Rügen ist Einkaufen ohne vorherige Terminvergabe möglich, in den anderen Regionen ist dies notwendig. Das liegt an den unterschiedlich hohen Corona-Inzidenzwerten, also der Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche.