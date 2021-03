Osnabrück

Mutmaßlicher Geldautomatensprenger vor Gericht

08.03.2021, 02:23 Uhr | dpa

Ein 31 Jahre alter mutmaßlicher Geldautomatensprenger muss sich ab heute in Osnabrück vor Gericht verantworten. In dem Prozess am Landgericht Osnabrück wird dem Mann vorgeworfen, als Teil einer größeren Bande in fünf Fällen an der Sprengung von Geldautomaten im ganzen Bundesgebiet beteiligt gewesen zu sein. Dazu sollen die Mitglieder der Bande die äußere Verkleidung von Geldautomaten gewaltsam aufgebrochen, ein Gasgemisch ins Innere geleitet und dieses aus sicherer Entfernung gezündet haben. Bargeld sollen die Täter in zwei Fällen erbeutet haben - mehr als 200 000 Euro allein im vergangenen September in Nordhorn.

Die fünf Taten, die dem Mann vorgeworfen werden, sollen sich in den Jahren 2018 bis 2020 in Ingolstadt, Krummhörn, Neustadt in Holstein, Lüneburg und Nordhorn ereignet haben. In vier von fünf Fällen soll es den Tätern gelungen sein, den Geldautomaten zu sprengen. Der 31-Jährige soll nach der Tat in Nordhorn mit einem Motorroller geflohen sein, dabei soll er einen Unfall erlitten haben. Am selben Tag kam er in Untersuchungshaft. Im Fall einer Verurteilung droht dem Mann eine Gesamtstrafe von bis zu 15 Jahren.