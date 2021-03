Altenberge

Reifen geplatzt: Lastwagen-Auflieger fängt Feuer

08.03.2021, 10:17 Uhr | dpa

Der Auflieger eines Lastwagens ist in Altenberge im Kreis Steinfurt in Brand geraten. Spraydosen, die in dem Anhänger transportiert wurden, explodierten am frühen Montagmorgen in den Flammen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt worden sei niemand.

Nach Angaben der Polizei war an dem Lastwagen zuvor ein Reifen geplatzt. Dem Fahrer gelang es demnach noch, seinen Laster von der Bundesstraße auf einen Parkplatz zu fahren und den Auflieger abzukoppeln. Vermutlich infolge der Hitzeentwicklung an der Achse habe der Anhänger angefangen zu brennen. Angaben zur Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst nicht.