Rostock

Viel Betrieb in Innenstadt: Schlangen vor Geschäften

08.03.2021, 11:31 Uhr | dpa

Der erste Einkaufstag nach der coronabedingten monatelangen Schließung der Einzelhandels-Geschäfte in Rostock ist von vielen Menschen rege genutzt worden. Vor großen Geschäften in der Kröpeliner Straße bildeten sich lange Schlangen, weil die Zahl der zulässigen Kunden im Geschäft abhängig ist von der Größe der Verkaufsfläche. Diese Maßgabe wurde streng reguliert, auch die Polizei war mit rund 20 Beamten deutlich sichtbar vertreten.

Laut Allgemeinverfügung durften jedoch nur Einwohner der Hansestadt selbst in die "Kröpi" kommen. Im umliegenden Landkreis Rostock liegt die Inzidenz noch bei 101,9. Eine Auswertung der Kontrollen lag zunächst nicht vor.

Schon seit Wochen herrscht in der Haupteinkaufsstraße der Hansestadt Maskenpflicht, diese wurde auch von den wartenden Kunden eingehalten. Auch die neue Luca-App, die zur Kontaktverfolgung eingesetzt werden kann, wurde bereits in den Geschäften genutzt.

Innenminister Torsten Renz (CDU) lobte die Disziplin der Menschen beim Einkaufen. Falls jemand doch ohne Maske unterwegs gewesen sei, habe ein freundlicher Hinweis der Polizei genügt. Es sei wichtig gewesen, ein erstes positives Signal zu senden. Dazu trage auch die Luca-App bei.

Wegen der stabil niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz ist in Rostock wie auch im Landkreis Vorpommern-Rügen das Einkaufen ohne vorherige Terminvergabe möglich. Jeweils ein Kunde pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein weiterer für die jeweils nächsten 20 Quadratmeter sind erlaubt. Die Inzidenz lag am Sonntag in Rostock bei 24,4 und im Landkreis Vorpommern-Rügen bei 25,4.