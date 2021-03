Magdeburg

GEW dringt auf Corona-Impfungen für alle Lehrkräfte

08.03.2021, 11:57 Uhr | dpa

Nach der großangelegten Corona-Impfaktion für Schulpersonal im Burgenlandkreis dringt die Lehrergewerkschaft GEW weiter auf eine landesweite Immunisierung der Berufsgruppe. "Wer die Schulen öffnen will, muss das Personal schützen", sagte GEW-Landeschefin Eva Gerth der Deutschen Presse-Agentur. Die Lehrkräfte seien froh über die ersten Impfaktionen. Das habe auch der Aktionstag im Jerichower Land gezeigt, bei dem sich ein Großteil der Personals an Grund- und Förderschulen habe impfen lassen.

Eine Änderung einer entsprechenden Bundesverordnung erlaubt seit fast zwei Wochen, dass Erzieherinnen und Erzieher an Kitas und Horten sowie Lehrerinnen und Lehrer an Grund- und Förderschulen bevorzugt geimpft werden. Mehrere Landkreise setzen das bereits um, das Jerichower Land hatte an einem einzigen Tag rund 800 Beschäftigte an seinen Schulen gegen Corona geimpft.

Vorige Woche ermöglichte die Landesregierung, dass zumindest die Lehrkräfte im besonders belasteten Burgenlandkreis unabhängig von der Schulform gegen das Coronavirus geimpft werden können. Gut 750 Frauen und Männer nutzten laut Landratsamt am Wochenende diese Möglichkeit. Bildungsminister Marco Tullner (CDU) fordert ebenso wie die GEW, dieses Angebot landesweit zu machen.