Lübeck

Einzelhandel-Neustart: Reges Treiben in Lübecker Altstadt

08.03.2021, 14:27 Uhr | dpa

Endlich wieder durch die Geschäfte bummeln, wenn auch mit Maske und Abstand - diese Möglichkeit haben in Lübeck am Montag zahlreiche Menschen genutzt. Bei schönstem Frühlingswetter herrschte in der Fußgängerzone und den Einkaufsstraßen der Altstadt schon am Mittag reges Treiben. Es sei deutlich mehr los als normalerweise an einem Montagvormittag, sagte die Vorsitzende von Lübeck Management, Olivia Kempke. Vor den Filialen zweier großer Modehändler in der Fußgängerzone bildeten sich lange Schlangen, weil immer nur eine begrenzte Anzahl von Kunden gleichzeitig in die Geschäfte eingelassen wurden.

"Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht und wir wieder Kunden bedienen können", hieß es übereinstimmend in vielen kleineren Modeboutiquen. Vor allem Kleidung war gefragt, in einem Bettenfachgeschäft stöberten dagegen nur wenige Kunden durch die Auslagen mit Bettbezügen und Daunendecken.

Unterdessen hat die Hansestadt Lübeck die in vielen Bereichen der Altstadt und den Einkaufszentren Citti Park und Luv Center geltende Maskenpflicht auf eine weitere Einkaufsstraße im Stadtteil Marli ausgedehnt. Auch dort gebe es eine hohe Besucherfrequenz, hieß es zur Begründung. Außerdem wurde die Maskenpflicht bis zum 28. März verlängert. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) hatte die von der Landesregierung verfügte Öffnung des gesamten Einzelhandels aus Angst vor Einkaufstouristen aus Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern kritisiert.