Spremberg

Kurzschluss in Erdkabel: Stromausfall in Spremberg

08.03.2021, 14:54 Uhr | dpa

Eine Ampel an einer Kreuzung ist außer Betrieb. Foto: Oliver Berg/dpa (Quelle: dpa)

Ein Kurzschluss in einem Erdkabel hat in der Spremberger Innenstadt (Spree-Neiße) zu einem Stromausfall geführt. Rund 2500 Anwohner seien am späten Montagvormittag betroffen gewesen, sagte der Geschäftsführer der Städtischen Werke, Michael Schiemenz auf Anfrage. Durch Umschaltmaßnahmen sei die Stromversorgung innerhalb einer halben Stunde wieder gewährleistet worden.

Der Kurzschluss in dem Erdkabel mit 20 000 Volt habe eine Explosion verursacht, berichtete Schiemenz. Daraufhin habe es zahlreiche besorgte Anrufe von Bürgern gegeben. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden. Die Reparaturarbeiten an dem Erdkabel hätten bereits begonnen. Zuvor hatte die "Lausitzer Rundschau" (online) berichtet.