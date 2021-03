Saarbrücken

Scharfe Kritik an Misswirtschaft im Landessportverband Saar

08.03.2021, 17:42 Uhr | dpa

Heftige Kritik an jahrelanger Misswirtschaft im Landessportverband für das Saarland (LSVS) ist am Montag im saarländischen Landtag geübt worden. "Der Landessportverband war Spielball der großen Parteien hier im Land", sagte Jochen Flackus (Linke) bei der Vorlage des Berichts eines Untersuchungsausschusses.

Der Ausschuss hatte gut zwei Jahre lang bei 30 Sitzungen versucht, das Zustandekommen eines mindestens 13 und möglicherweise sogar 19 Millionen Euro großen Finanzlochs im wichtigsten Sportverband des Landes aufzuklären. Der frühere LSVS-Präsident und Ex-Landtagspräsident Klaus Meiser (CDU) war Anfang März 2019 vom Landgericht Saarbrücken wegen Untreue in fünf Fällen und Vorteilsgewährung zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Danach wurde die Führungsstruktur des Verbandes per Gesetz geändert.

Dagmar Heib (CDU), Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, sagte, es habe keine Mehrheit für ein gemeinsames Untersuchungsergebnis gegeben. Die politischen Parteien seien hinsichtlich der Gewichtung der einzelnen Probleme und hinsichtlich der Verantwortlichen unterschiedlicher Meinung.

Flackus sagte, der Verband habe dauerhaft mehr Geld ausgegeben als verfügbar war. Es habe kein Controlling gegeben, keine Haushaltskontrolle und eine tägliche Missachtung von Vorschriften. "Diese Schieflage und die Skandale konnten sich entwickeln, weil alle Verantwortlichen nicht ihrer Verantwortung nachgekommen sind", sagte er. Es sei eine "Mischung von Nichtwissen, Nichtkönnen und Nichtwollen über Jahre hinweg" entstanden. Der LSVS habe "der politischen Landschaftspflege von SPD und CDU gedient".

Die Abgeordnete Petra Berg (SPD) sprach von "Eigenmächtigkeiten und einem Feudalsystem" in der Führung des LSVS, was zu einer "systematischen Verschleierung der finanziellen Situation" geführt habe. Die Personalausgaben seien seit 2009 stark angestiegen, man habe zinslose Kredite an Mitarbeiter vergeben. Alleine 15 Angestellte hätten Jahresgehälter von mehr als 80 000 Euro bezogen, also vergleichbar mit dem eines Landgerichtspräsidenten. "Darunter war auch der Koch der Mensa." Berg sagte, tatsächlich seien vor der Landtagswahl 2017 genau 81 Schecks von Führungsmitgliedern des LSVS an Vereine und Organisationen im Saarland überreicht worden. 79 davon seien von CDU-Mitgliedern verteilt worden.

Der Abgeordnete Frank Wagner (CDU) machte nicht mehr zeitgemäße Strukturen für die Probleme mitverantwortlich. In der Buchhaltung habe "Chaos" geherrscht. "Ja, es gab persönliche, individuelle Verfehlungen", sagte Wagner. Es habe dazu aber Urteile und "persönliche Konsequenzen bis hin zu Rücktritten" gegeben: "Und die handelnden Personen sind nicht mehr da. Von daher gilt es, den Blick nach vorne zu wenden."